Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabulünde, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden duyulan rahatsızlığı ifade etti

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın ABD Suriye  Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabul ettiği bildirildi.
 
Fırat’ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile DEAŞ’la mücadele başta  olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda Bakan Akar tarafından; Fırat’ın doğusunda Türkiye ve  ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte 'güvenli bölge' tesisi, PKK/YPG terör  örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve  tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen  Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması,  Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini  gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil,  asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de  yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir."
 
Açıklamada ayrıca, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri  tarafından "güvenli bölge" tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından  itibaren Milli Savunma Bakanlığında devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı  bilgisine yer verildi.
 

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 23:14
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