banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki Bakan tarafından ‘Güvenli Bölgenin’ oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla ‘Askeri Heyetlerin’ en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı

POLİTİKA 21.08.2019, 23:41 21.08.2019, 23:51 Enes Subaşı
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
banner404

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar’ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre, Bakan Akar tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda ‘Güvenli Bölgeye’ ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

ASKERİ HEYETLER, TEKRAR ANKARA’DA BİR ARAYA GELECEK

Bu arada görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla ‘Askeri Heyetlerin’ en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.

#Hulusi Akar #milli savunma bakanı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545