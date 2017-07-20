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Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ilk tweet'ine bakın!

Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı olduktan sonra attığı twitlerle 'boşuna efsane olmamış" dedirtti. Bakanlık kutlamasını meclis çalışanları ile yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, bakın attığı twitte ne yazdı?

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ilk tweet'ine bakın!

Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı olduktan sonra attığı twitlerle 'boşuna efsane olmamış" dedirtti. Bakanlık kutlamasını meclis çalışanları ile yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, bakın attığı twitte ne yazdı?

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:52
Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ilk tweet'ine bakın!
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YILLARDIR ihmal edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına Şanlıurfa'nın çalışkanlığı ile efsaneleşen eski Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba geldi. Ahmet Eşref Fakıbaba tercihi çiftçiyi sevindirirken efsane başkan neden bu kadar sevildiğini attığı bir twitle ortaya koydu.

Ahmet Eşref Fakıbaba bugün bakanlığı saat 15.00'da Faruk Çelik'ten törenle devralacak. İşte yeni bakanın twiti bu konuda oldu. Tören için Urfa'dan gelecek hemşerilerinin masrafa gireceğini düşünen Fakıbaba şu mesajı attı;



YÜKÜMÜZ AĞIR
Ahmet Eşref Fakıbaba twitter hesabından "Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına atanmam hasebiyle gerek telefonla gerek mesajla tebrik eden tüm arkadaşlara teşekkürü borç biliyorum" diyere şu mesajları attı;


VEKİLLER YERİNE ÇALIŞANLARLA KUTLADI
Ahmet Eşref Fakıbaba bakan olduğu haberini aldıktan sonra kutlamayı da Meclis çalışanları ile yaptı. Mütevaziliği ile bilinen Fakıbaba Meclis'ten aşağıdaki karelerin paylaşımını yaptı;

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