Bahçe’nin acı günü

Alper Kutay

GEÇEN hafta sosyal medyadan Ak Parti’yi hedef aldığı için önce gözaltına alınıp bir gece nezarette kalan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan İyi Parti üyesi mali müşavir Şefik Bahçe’nin babası Mustafa Bahçe hayatını kaybetti. Demirtaş Mahallesi sınırları içerisindeki Sapadere Kanyonu’nun ihalesini kazandıktan sonra Alanya Belediye Sarayı’ndan çıkarken gözaltına alınan Şefik Bahçe’nin babası Mustafa Bahçe’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gazipaşa Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedildi.