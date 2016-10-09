Bahçeli’den Şemdinli açıklaması

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 10 askerin şehit olduğu, 8 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, “Türk milleti her gün kötü ve kahredici haberlerle sarsılıyor. Terörizm bir yanda kanımızı kuruturken diğer yanda ocaklar yıkıyor. Bugün Hakkâri Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’nun olduğu bölgeye, 5 ton bomba yüklenmiş bir araçla saldıran terörist dehşet saçtı. Bu hain saldırıda 10 Mehmedimiz, 8 sivil vatandaşımız şehit olurken, 11’i asker olmak üzere 27 kardeşimiz de yaralandı. Ne büyük bir acı! Muharrem ayındayız ve bu ayda savunma maksadıyla yapılanlar dışında her tür savaş, çatışma ve kan dökmek haramdır. Ama caniler ne bilsin! Din düşmanları, insanlığı çiğneyen, vicdanı reddeden, kalplerinde acıma hissiyatı olmayan azılı katiller Muharrem ayını da kana buladılar. Firavun’un mirasçıları, Yezid’in takipçileri, fitne ve bozgunculuğun simgeleri Türkiye’ye saldırıyor, Türklüğün gövdesinde ameliyat yapıyor. Hainlerin yüzü dün gülmedi, bugün de gülmeyecektir. Millet tam bir kenetlenme haliyle namus, şeref ve izzetini savunacaktır” dedi.

“MİLLETÇE EĞİLMEYECEĞİZ”

İşbirlikçi ve ihanet ortaklarının oyununu bozacaklarını ifade eden MHP Genel Başkanı, “Tezvirleri defedeceğiz, tefrikanın kolunu-kanadını kıracağız, işbirlikçi ve ihanet ortaklarının oyununu bozacağız.Ve milletçe eğilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Terörle mücadelede ne gerekiyorsa yapılmalı, milli seferberlik ruhuyla bu musibet, bu melanet kökten, tümden, hepten bitirilmelidir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralı gazilerimize şifalar niyaz ediyor, hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, terörizmi lanetliyorum.”

Bir de çağrıda bulunan Bahçeli, “Daha büyük bir felaket yaşamadan, kayıp bir vatan, kararmış bir istiklal ve istikballe karşılaşmadan artık herkes aklını başına almalıdır” dedi.

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