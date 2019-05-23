Bahçeli: YSK sandık yolsuzluğunu ortaya çıkardı

MHP lideri Bahçeli, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür" ifadesini kullandı.

S-400 YORUMU: TÜRKİYE'NİN BOYUN EĞMESİ AMAÇLANMIŞTIR

Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemi konusuna değinen Bahçeli, "Türkiye, S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır" dedi.

'TÜRKİYE'DE DERSİM DİYE BİR VİLAYET YOKTUR'

Tunceli Belediyesi'ndeki tabelaların 'Dersim' olarak değiştirilmesine tepki gösteren Bahçeli, kararın yok hükmünde olduğunu söyledi. Bahçeli, "Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olmayacaktır. Karar, tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 15:23