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Bahçeli'ye kalesinde şok! Başkan istifa etti, İyi Partiye geçiyor

Bilecik Söğüt ilçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, MHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aydoğdu, "İyi Partiye geçme kararı aldık" dedi

Bahçeli'ye kalesinde şok! Başkan istifa etti, İyi Partiye geçiyor

Bilecik Söğüt ilçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, MHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aydoğdu, "İyi Partiye geçme kararı aldık" dedi

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:27
Bahçeli'ye kalesinde şok! Başkan istifa etti, İyi Partiye geçiyor
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BİLECİK Söğüt ilçesi Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu sosyal paylaşım sitesinden,  MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

FACEBOOK'TAN DUYURDU

Söğüt Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu, dün gece sosyal paylaşım sitesi  Facebook'taki hesabından, '08.11.2017 tarihi itibariyle Meclis Üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz  Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygılarımla' yazısını paylaştı.

Söğüt Belediye Meclisi'nde 6  MHP'li, 5 de  Ak Parti'li meclis üyesi bulunuyor.  MHP'den istifa eden Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu ile meclis üyelerinin  İYİ Parti'ye geçiyor.

"İYİ PARTİYE GEÇME KARARI ALDIK"

MHP'den istifa eden  Bilecik'in  Söğüt İlçe Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu, "İyi Partiye geçme kararı aldık" dedi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından belediye meclis üyeleriyle birlikte  MHP'den istifa etiklerini duyuran  Söğüt belediye Başkanı  Halil Aydoğdu, kendisini telefonla arayan  DHA muhabirine istifa ettiklerini doğruladı.

"MHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI"

Kendisinin yanı sıra  MHP'li 6 belediye meclis üyesi,  MHP  Söğüt eski İlçe Başkanı Ali Islah'ın da aralarında bulunduğu 48 üyenin de  MHP'den istifa ettiğini söyleyen Aydoğdu şöyle konuştu:

"MHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. Delegeliklerimiz düşürüldü. Yapacak bir şey kalmadı. Madem ki  MHP'de bir etkimiz, söz hakkımız ve delegelik, demokratik mücadele hakkımız kalmadı istifa etmeyi uygun gördük. Seçmenimizin de isteği üzerine partiden istifa ederek kurulan İyi Parti'ye geçme kararı aldık. İyi Parti'yi kuran sayın  Meral Akşener hanım ile işin başından beri beraberiz zaten. Onun düşüncelerini, yapısını ve bu partiyi kurma amacını yakinen gördük. Hayırlı ve güzel bir iş olacağını düşünüyoruz. Başarılı olacağını düşünüyoruz. En azından  Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzurun sağlanmasını ciddi anlamda katkı sağlamasını düşünüyoruz."
Bilecik  Söğüt ilçesi Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu sosyal paylaşım sitesinden,  MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

FACEBOOK'TAN DUYURDU

Söğüt Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu, dün gece sosyal paylaşım sitesi  Facebook'taki hesabından, '08.11.2017 tarihi itibariyle Meclis Üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz  Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygılarımla' yazısını paylaştı.

Söğüt Belediye Meclisi'nde 6  MHP'li, 5 de  Ak Parti'li meclis üyesi bulunuyor.  MHP'den istifa eden Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu ile meclis üyelerinin  İYİ Parti'ye geçiyor.

"İYİ PARTİYE GEÇME KARARI ALDIK"

MHP'den istifa eden  Bilecik'in  Söğüt İlçe Belediye Başkanı  Halil Aydoğdu, "İyi Partiye geçme kararı aldık" dedi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından belediye meclis üyeleriyle birlikte  MHP'den istifa etiklerini duyuran  Söğüt belediye Başkanı  Halil Aydoğdu, kendisini telefonla arayan  DHA muhabirine istifa ettiklerini doğruladı.

"MHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI"

Kendisinin yanı sıra  MHP'li 6 belediye meclis üyesi,  MHP  Söğüt eski İlçe Başkanı Ali Islah'ın da aralarında bulunduğu 48 üyenin de  MHP'den istifa ettiğini söyleyen Aydoğdu şöyle konuştu:

"MHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. Delegeliklerimiz düşürüldü. Yapacak bir şey kalmadı. Madem ki  MHP'de bir etkimiz, söz hakkımız ve delegelik, demokratik mücadele hakkımız kalmadı istifa etmeyi uygun gördük. Seçmenimizin de isteği üzerine partiden istifa ederek kurulan İyi Parti'ye geçme kararı aldık. İyi Parti'yi kuran sayın  Meral Akşener hanım ile işin başından beri beraberiz zaten. Onun düşüncelerini, yapısını ve bu partiyi kurma amacını yakinen gördük. Hayırlı ve güzel bir iş olacağını düşünüyoruz. Başarılı olacağını düşünüyoruz. En azından  Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzurun sağlanmasını ciddi anlamda katkı sağlamasını düşünüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiMHP
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