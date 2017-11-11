Bahçeli'ye kalesinde şok! Başkan istifa etti, İyi Partiye geçiyor

BİLECİK Söğüt ilçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal paylaşım sitesinden, MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

FACEBOOK'TAN DUYURDU

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, dün gece sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, '08.11.2017 tarihi itibariyle Meclis Üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygılarımla' yazısını paylaştı.

Söğüt Belediye Meclisi'nde 6 MHP'li, 5 de Ak Parti'li meclis üyesi bulunuyor. MHP'den istifa eden Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile meclis üyelerinin İYİ Parti'ye geçiyor.

"İYİ PARTİYE GEÇME KARARI ALDIK"

MHP'den istifa eden Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, "İyi Partiye geçme kararı aldık" dedi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından belediye meclis üyeleriyle birlikte MHP'den istifa etiklerini duyuran Söğüt belediye Başkanı Halil Aydoğdu, kendisini telefonla arayan DHA muhabirine istifa ettiklerini doğruladı.

"MHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI"

Kendisinin yanı sıra MHP'li 6 belediye meclis üyesi, MHP Söğüt eski İlçe Başkanı Ali Islah'ın da aralarında bulunduğu 48 üyenin de MHP'den istifa ettiğini söyleyen Aydoğdu şöyle konuştu:

"MHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. Delegeliklerimiz düşürüldü. Yapacak bir şey kalmadı. Madem ki MHP'de bir etkimiz, söz hakkımız ve delegelik, demokratik mücadele hakkımız kalmadı istifa etmeyi uygun gördük. Seçmenimizin de isteği üzerine partiden istifa ederek kurulan İyi Parti'ye geçme kararı aldık. İyi Parti'yi kuran sayın Meral Akşener hanım ile işin başından beri beraberiz zaten. Onun düşüncelerini, yapısını ve bu partiyi kurma amacını yakinen gördük. Hayırlı ve güzel bir iş olacağını düşünüyoruz. Başarılı olacağını düşünüyoruz. En azından Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzurun sağlanmasını ciddi anlamda katkı sağlamasını düşünüyoruz."

Bilecik Söğüt ilçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal paylaşım sitesinden, MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

FACEBOOK'TAN DUYURDU

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, dün gece sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, '08.11.2017 tarihi itibariyle Meclis Üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygılarımla' yazısını paylaştı.

Söğüt Belediye Meclisi'nde 6 MHP'li, 5 de Ak Parti'li meclis üyesi bulunuyor. MHP'den istifa eden Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile meclis üyelerinin İYİ Parti'ye geçiyor.

"İYİ PARTİYE GEÇME KARARI ALDIK"

MHP'den istifa eden Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, "İyi Partiye geçme kararı aldık" dedi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından belediye meclis üyeleriyle birlikte MHP'den istifa etiklerini duyuran Söğüt belediye Başkanı Halil Aydoğdu, kendisini telefonla arayan DHA muhabirine istifa ettiklerini doğruladı.

"MHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI"

Kendisinin yanı sıra MHP'li 6 belediye meclis üyesi, MHP Söğüt eski İlçe Başkanı Ali Islah'ın da aralarında bulunduğu 48 üyenin de MHP'den istifa ettiğini söyleyen Aydoğdu şöyle konuştu:

"MHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. Delegeliklerimiz düşürüldü. Yapacak bir şey kalmadı. Madem ki MHP'de bir etkimiz, söz hakkımız ve delegelik, demokratik mücadele hakkımız kalmadı istifa etmeyi uygun gördük. Seçmenimizin de isteği üzerine partiden istifa ederek kurulan İyi Parti'ye geçme kararı aldık. İyi Parti'yi kuran sayın Meral Akşener hanım ile işin başından beri beraberiz zaten. Onun düşüncelerini, yapısını ve bu partiyi kurma amacını yakinen gördük. Hayırlı ve güzel bir iş olacağını düşünüyoruz. Başarılı olacağını düşünüyoruz. En azından Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzurun sağlanmasını ciddi anlamda katkı sağlamasını düşünüyoruz."