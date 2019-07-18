Bahçeli'ye iki yeni başdanışman

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları oldu.

Bahçeli'ye iki yeni başdanışman
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ESKİ Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak atandı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, Bahçeli'nin imzasıyla gönderilen tebligatta şunlar kaydedildi: "Parti tüzüğünün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan BaşDanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürütüceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

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