Bahçeli: Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili konuştu. Bahçeli, İstanbul seçiminin önemine vurgu yaparak "Dünyanın gizli gündemi İstanbul'daki seçimin akıbetinin ne olacağıdır." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul'da gerçekleştirdiği muhtarlarla kahvaltı buluşmasında açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN GİZLİ GÜNDEMİ İSTANBUL"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Bu aziz kentimiz nice kültür ve medeniyetlerinin beşiği olmuştur. Türk İslam kültürünün eserleri İstanbul'un her köşesinde hayranlık uyandırmaktadır. İstanbul sıradan bir şehirden daha fazla anlam ifa etmektedir. İstanbul'u düzgün şekilde idrak etmeden, dürüstçe ifade etmeden önümüzdeki düğümleri çözmek mümkün değildir.

İstanbul hem Türk ve İslam kenti hem de bir dünya markasıdır. Yolların kesiştiği, umutların buluştuğu kentin adı İstanbul'dur. Tüm gözler buradadır, tüm dikkatler buraya çevrilmiştir. İstanbul denildi mi bizim aklımıza ihtişam, başkalarının aklına da intikam gelir.

Dünyanın gizli gündemi İstanbul'daki seçimin akıbetinin ne olacağıdır. Türkiye'nin köklü bir seçim geleneği vardır. 1946'dan bu yana milli irade tecil etmektedir. İstanbul'u hedefine alan senaryoları endişeyle karşıladığınızı değerlendiriyorum.

"CHP ADAYI SEÇİLSE DAHİ İSTANBUL'DA NASIL ÇALIŞACAK?"

31 Mart seçimlerinden birkaç gün sonra yeni bir sistem önermiştim. 30 büyük belediye başkanı seçilsin, seçilenler alt belediyeleri doğrudan belirlesin. Kendi içinde son derece tutarlı olan bu teklifle, belediye başkanları ve belediye meclisleri arasında uyum olacaktır. İstanbul'da 25 ilçede cumhur ittifakı seçimleri kazanmıştır. 25 ilçede başarılı olan cumhur ittifakının, büyükşehirde önünün kesilmesi bir demokrasi açığıdır. Büyükşehir belediye başkanlığı ile belediye meclisi arasındaki anormal uyumsuzluk da buna bir örnektir. CHP adayı seçilse dahi İstanbul'da nasıl çalışacak, verimli şekilde nasıl hizmet verecektir.

"MUHTARLIKLARIN YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Bizim bu değerlendirmelerimizi suistimalsuistimal edenler oldu. Muhtarlıkların kaldırılmasını istediklerimizi söyleyen oldu. Muhtarlıklarımız varsa demokrasimiz diridir. Muhtar demek mahalledeki devlet, mahalledeki dirayet, mahalledeki cesaret demektir. MHP, muhtarlıkların kaldırılmasını değil, sorunlarının çözülmesini istemektedir. Muhtarlıkların kaldırılması isteğimizi utanmadan diline dolayanlar kesinlikle kötü niyetlidir. Elbette sorunlarınız biliyor, beklentilerinizi haklı buluyoruz. Muhtarlarımızın her meselesi bizim de meselemizdir. Muhtarsız idare sistemi, muhtarsız sosyal yapı akla ve mantığa aykırıdır. Muhtarlıkların yaşamasını istiyoruz.

PENÇE HAREKATI

Türkiye terörle mücadele ederken, arkalarındaki güçlerle de mücadele etmektedir. 27 Mayıs'ta başlayan Pençe harekatının başarıya ulaşması başlıca dileğimdir. Al bayrağa sarılı olarak omuzlara alınan her şehit naaşınaaşı kararlılığımızı perçinlemektedir. Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türk, Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Ortak bir maziden, ortak bir geleceğe beraber uzanacağız. Kürt kökenli kardeşlerimin terörle bir alakası yoktur. Aramızı açmak için fitne çıkaran ahlaksızlara el ele direneceğiz. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını hasretle kucaklıyorum. İstanbul'da yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biz milletimizin her ferdini eşit gören engin bir fazilete sahiptir. Millet birdir, devlet birdir, bayrak birdir, vatan birdir. İşte bu birlik ve beraberlikle İstanbul'da tarihi bir seçimi yapacağız.

"İSTANBUL TALİHİ TALİMATLARLA TAYİN EDİLEMEZ"

23 Haziran'da helalin tarafında bulunacağız. Ortak gayemiz İstanbul'un ehline emanetini sağlamaktadır. İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir. İstanbullu kardeşlerimizin kurulan kirli tezgahları bozacağından şüphem yoktur. MHP, İstanbul'u karış karış gezmektedir. Attığımız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken gafillerdir. MHP, İstanbul'un her yanındadır, mitil her yere serilmiştir. Milletimizden aldığımız işaretler, emanetin Binali Yıldırım beye verileceğini göstermektedir. Süreç içerisinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmıştır, zilletin foyası ortaya çıkmıştır. Mücadelemiz İstanbul'un geleceğini güvence altına almak içindir. PKK, İstanbul'a yön gösteremez, FETÖ söz söyleyemez. İstanbul'un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez.

31 MART SEÇİMİ

31 Mart'ın üzerinden 76 gün geçmiştir. Üstlendiğiniz sorumluluk tarihidir. Muhtarlar demokrasi zincirinin temas noktasıdır. Sizler mahallenizde yaşayan her bir vatandaşın gönlüne girmek için çaba gösterdiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasimize yapılan saldırıların en barizlerinden birisi 31 Mart'taki usulsüzlüklerdir. 31 Mart'tan sonra İstanbul seçimleri hakkında çok şey yazıldı, söylendi. MHP olarak seçimlerin yenilenmesi gerektiğini çok kez söyledik. YSK'nın yapmış olduğu açıklamada her şey açıktır. İstanbul seçimlerinin yenilenme sebepleri ayan beyan ortadadır.