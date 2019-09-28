banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Bahçeli paylaşımlarına suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, rahatsızlığı ile ilgili hastanede tedavi görmesi üzerine sosyal medyada hakarette bulunduğu iddia edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı

POLİTİKA 27.09.2019, 18:46
Bahçeli paylaşımlarına suç duyurusu
banner404

MHP lideri Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Kocabey, yazılı açıklamasında, "MHP liderinin hastalığı üzerinden sosyal medyada yapılan tahrik edici paylaşımlar ve hakaretleri yapan kişilere karşı Ülkücü gençlik çok sert tepki gösterdi. Bu gibi paylaşımlar Ülkücü gençlik arasında çok büyük infiale neden oldu. Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında, en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

#bahçeli #hakaret
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:43
Öğle 12:53
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2
banner440
banner545