Bahçeli'nin "Sınavı kaldıralım" teklifine Başbakan'dan jet yanıt

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Üniversite sınavlarını kaldırılım" teklifine cevap verdi. Başbakan Yıldırım, "Gündeme getirdiği bu konuyu dikkate alıyoruz." diye konuştu.

"TEKLİFİNİ DİKKATE ALACAĞIZ, ÜZERİNDE ÇALIŞILABİLİR"

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "üniversiteye giriş sınavının kaldırılması" önerisine ilişkin, " AK Parti iktidarından önce Türkiye'de 76 üniversite vardı, şu anda 185 üniversite var. Üniversitelerden mezun olan gençlerin sayısı 900 bin, liseden mezun olup da üniversiteye gitmek isteyen gençlerin sayısı 1 milyon 100 bin. Ancak geçmiş yıllardan gelen 2,5 milyon gencimiz var, birinci meselemiz bu gençlerimizi üniversiteli yapmak. Sonra zaten doğal olarak mezun olan da üniversitelerin alacağı sayı da aynı olacağı için Sayın Bahçeli'nin dediği öneri üzerinde çalışılabilir, düşünülebilir." açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE "SINAVI KALDIRALIM" ÇAĞRISI

Üniversite sınavıyla ilgili çağrıda bulunan MHP Lideri Bahçeli, "Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur; Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım. Türk gençliği akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır, imanlıdır, inançlıdır. Fırsat verilsin, dünyayı yerinden oynatacak irfan ve iradeye sahip olduğunu gösterir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kafidir. İmkansızlıklara direnen Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldıralım. Türk gençliğine inanıyorum, hepsine güveniyorum. Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Beka mücadelemizi vermekte omuz omuzayız. Zalimlere karşı aynı çizgideyiz. Haydi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım." dedi.