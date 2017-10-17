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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Bahçeli'nin "Sınavı kaldıralım" teklifine Başbakan'dan jet yanıt

MHP Lideri Bahçeli'nin "Sınavları kaldıralım"çağrısına yanıt veren Başbakan Yıldırım, "Önerisini dikkate alacağız." dedi

Bahçeli'nin "Sınavı kaldıralım" teklifine Başbakan'dan jet yanıt

MHP Lideri Bahçeli'nin "Sınavları kaldıralım"çağrısına yanıt veren Başbakan Yıldırım, "Önerisini dikkate alacağız." dedi

17 Ekim 2017 Salı 12:59
Bahçeli'nin "Sınavı kaldıralım" teklifine Başbakan'dan jet yanıt
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AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan  Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda  MHP Lideri  Devlet Bahçeli'nin "Üniversite sınavlarını kaldırılım" teklifine cevap verdi. Başbakan Yıldırım, "Gündeme getirdiği bu konuyu dikkate alıyoruz." diye konuştu.

"TEKLİFİNİ DİKKATE ALACAĞIZ, ÜZERİNDE ÇALIŞILABİLİR"

Başbakan Yıldırım,  MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "üniversiteye giriş sınavının kaldırılması" önerisine ilişkin, " AK Parti iktidarından önce Türkiye'de 76 üniversite vardı, şu anda 185 üniversite var. Üniversitelerden mezun olan gençlerin sayısı 900 bin, liseden mezun olup da üniversiteye gitmek isteyen gençlerin sayısı 1 milyon 100 bin. Ancak geçmiş yıllardan gelen 2,5 milyon gencimiz var, birinci meselemiz bu gençlerimizi üniversiteli yapmak. Sonra zaten doğal olarak mezun olan da üniversitelerin alacağı sayı da aynı olacağı için Sayın Bahçeli'nin dediği öneri üzerinde çalışılabilir, düşünülebilir." açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE "SINAVI KALDIRALIM" ÇAĞRISI
Üniversite sınavıyla ilgili çağrıda bulunan  MHP Lideri Bahçeli, "Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur; Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım. Türk gençliği akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır, imanlıdır, inançlıdır. Fırsat verilsin, dünyayı yerinden oynatacak irfan ve iradeye sahip olduğunu gösterir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kafidir. İmkansızlıklara direnen Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldıralım. Türk gençliğine inanıyorum, hepsine güveniyorum. Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Beka mücadelemizi vermekte omuz omuzayız. Zalimlere karşı aynı çizgideyiz. Haydi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım." dedi.

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Bahçeli'den hükümete çağrı: Gelin üniversite sınavını kaldıralım
Bahçeli'den hükümete çağrı: Gelin üniversite sınavını kaldıralım
Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziGenel Başkanı BahçeliBinali Yıldırım
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