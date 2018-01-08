Bahçeli'nin ittifak önerisine Akşener'den tokat gibi yanıt!

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil" dedi.

"NE YAPACAĞIMIZA KENDİMİZ KARAR VERİRİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soru üzerine şöyle konuştu:

"Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil. Biz Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz."

"HERHANGİ BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Meral Akşener, herhangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını açıkladı.

BAHÇELİ AKŞENER'E SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya gelen MHP lideri Bahçeli, Meral Akşener'e set sözlerle yüklenmişti. İşte açıklamaları:

"Kayıtlara böyle düşsün diye söylüyorum. MHP'nin barajı aşma-aşamama gibi bir meselesi yoktur. MHP inandığı yolda yoluna devam etmektedir. Ancak sadece bizimle alakalı değil, Türkiye'de barajın getirmiş olduğu her partiye sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı mevcut partileri gözünüzün önüne getirin koyun. Bazı ittifakların normal olması isteniyorsa o zaman ittifak yapılabilinir diyoruz. Geçmiş dönemdeki kaygılarımızı dile getiriyoruz. MHP bu sefer refah diyecek, seçim sonuçları ortaya çıkacak kendinin oyu belli değil. Bu belli olsun yani, bunda kötülük var mı? Kendi arasında tartışacak, az mı alacak çok mu aldım. Ama oyunun ne olacağını bilecek. Madem ki Türkiye'de partiler hazineden yardım alıyor. Aldığı oy oranı, hazinedeki oy oranına yaklaşmış veya geçmiş ise hazineden yardımını alsın. MHP, holdinglerin kapısını çalmayan tek siyasi partidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Öyleyse hakkımı almam lazım. İttifak olacaksa iradeden bize düşen neyse onu alırız. Yüzde 10 olur, 12 olur, bilmem ne olur. Bundan çok daha açık net ifade söz konusu olmaz. MHP üzerinde çok büyük oyunlar var. Bu oyunlar yeni değil. MHP varoluş gayesini sürdürdüğü sürece, misyon ve vizyonun terk etmediği sürece üzerinde küresel güçlerin, iç ve dış odakları önemli oyunlar oynayabilir. Geçmişte olmuştur bu, şimdi de olmaktadır. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan, onun faaliyetini engellemekten vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş, 87 tane sıradan parti haline gelmiştir, uğraşmaya da gerek yoktur demektir. MHP inanan insanların partisidir. Benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Cenabı Hak da bazen yardım eder. İYİ Parti diye bir parti kurar, bir hanımefendiyi de koluna takar güle güle der."