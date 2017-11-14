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Bahçeli'nin iş birliği mesajına AK Parti'den ilk yorum!

AK Parti Sözcüsü Ünal, Bahçeli'nin "AK Parti ile yanana mücadele sürecek." çıkışı için "Seçim ittifakı olarak yorumlanması için erken. Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız." dedi

Bahçeli'nin iş birliği mesajına AK Parti'den ilk yorum!

AK Parti Sözcüsü Ünal, Bahçeli'nin "AK Parti ile yanana mücadele sürecek." çıkışı için "Seçim ittifakı olarak yorumlanması için erken. Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız." dedi

14 Kasım 2017 Salı 17:34
Bahçeli'nin iş birliği mesajına AK Parti'den ilk yorum!
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MHP Lideri  Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "MHP, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tesis etmek için  AK Parti ile birlikte mücadelesini sürdürecektir" açıklamasına iktidar partisinden ilk değerlendirme geldi.

"SEÇİM İTTİFAKI OLARAK YORUMLANMASI İÇİN ERKEN"

Partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan  AK Parti Sözcüsü  Mahir Ünal, Bahçeli'nin sözlerini seçim ittifakı şeklinde yorumlamanın erken olacağını belirtti. Ünal, "Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız . Bu konu zaman içinde görülecek. Buna parti organları karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN AK PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

MHP Lideri Bahçeli, "Şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme kesinleşirse,  CHP yanına  HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse,  MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. Partimiz, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan Halkoylaması şuurunun gereği olarak  AK Parti ile  Cumhurbaşkanı  Hükümet etme sistemini 2019'da tam manasında tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir." dedi.

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AK Parti'yle iş birliği mesajı: Yeni sistem için yan yana çalışacağız
AK Parti'yle iş birliği mesajı: Yeni sistem için yan yana çalışacağız
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