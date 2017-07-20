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Bahçeli'nin elini öpecek

Doğuştan iki kolu olmayan Gazipaşalı Volkan Oğuz, Türkdoğan'ı ziyaret edip en büyük hayalini paylaştı

Bahçeli'nin elini öpecek

Doğuştan iki kolu olmayan Gazipaşalı Volkan Oğuz, Türkdoğan'ı ziyaret edip en büyük hayalini paylaştı

20 Temmuz 2017 Perşembe 16:34
Bahçeli'nin elini öpecek
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, doğuştan iki kolu olmayan, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını ayağıyla gideren 1.30 metre boyundaki Volkan Oğuz'u makamında ağırladı. Seminerlerde anlattığı yaşam öyküsüyle insanlara yaşama azmi ve sevinci aşılayan ve aslen Gazipaşalı olan Volkan Oğuz'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tanışmayı çok istediğini öğrenen Türkdoğan, Oğuz'u en kısa sürede Ankara'ya götürüp Bahçeli ile görüştürme ve elini öptürme sözü verdi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği'nde eğitimini sürdürürken Alanya'daki bir otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Volkan Oğuz, tüm insanlara örnek olan yaşam hikayesini en son Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi'nde "Hayvanat Bahçesindeki Kutup Ayısı" isimli seminerlerle öğrencilere aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Volkan OğuzMustafa TürkdoğanGazipaşa
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