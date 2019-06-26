Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın seçimden iki gün önce medyaya servis edilen mektubuyla ilgili, "Terörist başının mektubundan siyasi fayda uman namerttir" ifadesini kullandı. HDP'nin Kandil'in siyasi aracısı olduğunu ileri süren Bahçeli, "Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik" diye konuştu.CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Ne ibret verici bir gerçektir ki terörist başını mektubuna ne CHP'den ne İP'ten tek bir yanıt gelmemiştir" dedi.

Konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da isim vermeden tepki gösteren Bahçeli, "İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp, İzmir Marşı ile vererek alaya alanlar bilmelidir ki yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler yeri geldiğinde boğazlarına duracaktır" diye konuştu.

Bahçeli, 23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu için şunları söyledi:

"Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. İBB Başkanı'nın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. İBB Başkanı'nın bütün tasarruflarını takip edeceğiz, gerekli notları alacağız."

'SİYASETİ ADAM GİBİ YAPTIK'

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: