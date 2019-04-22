Bahçeli: ‘Her zaman halkın içinde olacağım’

TOPLANTIYA Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte katılım sağladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye eşi Yıldız Yücel’le birlikte geleneksel Türk sanatlarından Hüsn-i Hat ve Tezhip Sanatı kullanılarak hazırlanan 'Vav' el yazması eseri hediye eden Başkan Yücel, “Genel Başkanımız belediye başkanlarımızı tebrik etti. Toplantıda ileriye doğru trajik planlamalarımızı anlattı. Yeni belediyecilikle ilgili bilgiler verdi. Yeni seçilen belediye başkanlarımıza belediyeciliği anlattı. Yerel seçimlerde MHP olarak belediye sayımızı 121'den 235'e çıkardık, oy oranımızı da 18.81 ulaştırdık. Genel başkanımız buradan tüm ülkeye mesajlar verdi. Verimli bir toplantı geçirdik. MHP olarak üretken belediyeciliğimizi önümüzdeki dönemde devam ettireceğiz. Liderimizden aldığımız talimatlarla, Alanya Belediyesi'ni en iyi şekilde yöneteceğiz ve halkımıza hizmet edeceğiz. Geçen dönem de olduğu gibi yine halkımın içinde yer alacağım ve onlardan birisi olacağım. Ayrıca Genel Başkanımız Alanya'mıza selamlarını iletti" dedi.