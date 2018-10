Bahçeli: Her yerde aday çıkartacağız!

YEREL seçimlerde İstanbul dışında her yerden aday çıkartacaklarını vurgulayan Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Seçim beyannamemizdeki tüm vaatlerin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız, ya başaracağız, ortası yok. Hiç kimsenin, hiçbir oluşumun himmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına veya korumasına da ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin desteği yeter. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 22:15