Bahçeli hafta sonu Manavgat'ta

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta sonu Ankara Kızılcahamam’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerini topladı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 27 büyükşehir, 17 il, 431 metropol ilçe, 36 ilçe, 33 belde de aday göstermeden Cumhur İttifakı'yla seçimlere katıldıklarını söyleyen Bahçeli, MHP’nin oy oranının iddia edildiği yüzde 7,4 değil, yüzde 18,81 olduğunu ifade etti. Bahçeli’nin, 19 Nisan Cuma akşamı Manavgat Sueno Otel’e geleceği, 20 ve 21 Nisan’da da MHP’nin 81 il, 957 ilçe ve 31 Mart’ta seçim kazanan MHP’li belediye başkanlarıyla yerel seçim analizinin yapılacağı bir toplantıya imza atacağı öğrenildi.

GÖZLER ALANYA’NIN İL OLMA UMUDUNDA

Toplantıya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP’li meclis üyeleri ve MHP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılacaklarını söyleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Sayın Genel Başkanımızı yeniden Antalya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Öte yandan gözler, Başkan Yücel’le baş başa görüşmesi beklenen Bahçeli’nin Alanya’ya ilişkin yapacağı açıklamalara ve vereceği mesajlara çevrildi. Alanya’ya her geldiğinde “Alanya mutlaka il olmalı” diyen Bahçeli’nin, bu arzusunu 20 Nisan’daki toplantıda yinelemesi bekleniyor.

