Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP ve AK Parti arasında devam eden Cumhur İttifakı'nın gidiş hattından memnun olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesinde ruhen kurulduğunu, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla adım atıldığını, 16 Nisan halk oylaması ile birlikte tamamen bir anlayış birliği içerisinde vücut bulduğunu, 24 Haziran seçimlerinde ise yasal bir zemin içerisinde geliştiğini söyledi. Cumhur İttifakı ve ittifakı oluşturan siyasal kurumların birbirlerine karşı saygılı ve uyumlu çalışma alışkanlığını kazanmış bir yapı ile yoluna devam ettiğine dikkati çeken Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis genel seçimlerdeki birlikteliği ve karşılıklı uyumlu çalışmaları buraya da yansımıştır. Şu an için Cumhur İttifakı sağlıklıdır, kararlıdır, uyumludur. Küçük, büyük hiçbir sorunla da karşı karşıya bulunmamaktadır. 31 Mart akşamı da bunun sonucunu göreceğiz." diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI İLE 5 DEFA GÖRÜŞTÜK'

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın içeriğine de değinerek, 30 büyükşehirde bir uzlaşma, 51 ilde ise partilerin tamamen kendi adayları ile çıkma prensibi konusunda anlaşıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmaniye'de aday çıkarmayacakları yönündeki açıklamasının ardından kendilerinin de Rize'de aday çıkarmama kararı aldıklarını aktardı. "AK Parti ve MHP arasında bir alınganlık oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Bahçeli, tabanda ve partiler arasında bazen de milletvekilleri arasında anlaşmazlık olabileceğini ancak bunların diyalogla çözülebildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak kapsamında yaptıkları görüşmelere ilişkin de bilgi veren Bahçeli, şöyle devam etti: "Çok sık da görüşmüyoruz…Çok nadir bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da…Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz."

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN SONUÇ ALACAĞI KANAATİNDEYİM'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde anayasal bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda ise Bahçeli, şu aşamada değişikliğe ihtiyaç görünmediğini çünkü yeni bir uygulama ve sistemin yeni bir yapılandırmayı da beraberinde getirdiğini, bunun da zaman aldığını söyledi. Uygulamayı sabırla takip edeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Çok aşırı derece eleştirilerle yapıyı zorlamakta veya çalışamaz hale getirmekte doğru değil. Böyle bir ortamda bir de mahalli idareler seçimleri çıktı. Bu mahalli idareler seçimlerinin sonuçları 24 Haziran seçimlerinde oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, kalıcı hale gelmesi, istikrarlı bir çalışma ortamının yaratılmasında fayda getirecektir. 31 Mart akşamı hayırlı bir sonuç çıkarsa, önlerinde 4,5 yıl bir süre var. Çok büyük olaylar olmazsa birçok şey yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu. Devlet kadrolarında MHP kökenli yöneticilere yer verildiği iddialarının hatırlatılmasına Devlet Bahçeli, şu karşılığı verdi: "Bunların ne kadarı gerçek ne kadarı değil. Eğer bilmesi gereken birisi varsa, partiyi çok yakınen tanıyan, 50 yılını bu partinin içerisinde geçiren, kimin kim olduğunu, büyük ölçüde bilen birisi olarak bizim bugünkü hükümetin içerisinde böyle bir talebimiz olmamıştır. Herhangi bir beklentiyle de bunu yapmamışızdır. Bu kadar kadromuzun da yönetimde olduğuna ihtimal vermiyorum. Çünkü yok. Tercih edenler varsa bize de haber versinler, biz de bilelim. Ehliyet, liyakat ve gayreti kendisinde görüyorsanız gelin değerlendirin. CHP'den, başkalarından da alın değerlendirin. HDP'nin dışında kimi istiyorsanız alın değerlendirin." Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda başarı hedefinin ne olduğunun sorulması üzerine, Cumhur İttifakı olarak yola çıkıldığını, iyi günde de kötü günde de beraber olmak gerektiğini söyledi. "Cumhur İttifakı'nın sonuç alacağı kanaatindeyim" diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 21. yüzyılda 2023'te 100'ncü yıl dönümünü kutlayacak bir iktidar olduğunun altını çizdi. Bu iktidarın devamında fayda olacağına işaret eden Bahçeli, "Belediye seçimlerinde 10 tane belediye kaybettik, 10 tane kazandılar diyerek böyle bir ittifak bozulamaz. Bugünkü iktidara biz 100'ncü yılı hayata geçirebilecek olan bir iktidar gözüyle bakıyoruz. İnşallah bu hedeften sapmadan devam ederler. Lider bir ülke olarak Cumhuriyetin 100'ncü yıl dönümüne hazırlanmamız lazım." dedi.

'SEÇİMLERDE YÜZDE 52'NİN ALTINA DÜŞMEMEK GEREK'

Cumhur İttifakı'nın MHP teşkilatları tarafından benimsenip benimsenmediği konusuna değinen Bahçeli, ilk başlangıçta çok iyi anlaşılmadığı için birçok dış faktörlerin siyasi bölünmelerden MHP üzerinde oyun kurmak isteyenlerin etkisiyle bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, zaman içerisinde ise anlaşıldığını dile getirdi. "Zillet İttifakı" diye nitelendirdiği oluşumun aldığı şeklin daha iyi görülmesi üzerine Cumhur İttifakı'nın daha anlamlı olmaya başladığını belirten Bahçeli, "Şu an için camiamızda büyük bir sıkıntı görünmüyor" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği provokasyon uyarısının da hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: - AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'na dayalı mahalli idareler seçimlerini oluştururken her iki partiden de bir yetkili görevlendirmek suretiyle bu çalışmaları düzenlediler. Sonunda Cumhur İttifakı ana prensipleri itibarıyla kabul edilince o zaman bu ittifakın ne olduğu, nasıl davranılması gerektiği, mitingler olursa nasıl olması gerektiği, bütün bunlar bir prensibe bağlandı. Şimdi bu prensibi aşmamak lazım. İzmir'de ben konuşma için kürsüye çıktığımda bozkurt işareti yapmadım. Elimi salladım. Orada bir tane MHP'li bayrak göremezsiniz çünkü o protokolde bunlar yok. Arkadaşlarımıza diyoruz ki bazen hırslanıp, heveslenip, havaya girip birtakım şeyleri bozmayın. Bu bizim için önemlidir. Cumhur İttifakı içerisinde dayanışma içerisinde olalım ve beraber sonuç alalım.

— Cumhur İttifakı'nda mutlak surette mahalli idareler seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde alınmış olan oyun üzerinde bir sonuçla başarı sağlamak durumundayız. Bu mecburiyettir.

— Şimdi seçimlerde yüzde 52'nin altına düşmemek lazım. Onun üzerinde bir değere ulaşmanın çabası içerisinde olmalıyız. Ne kadar yüzde 52'nin üzerinde tutarsak o zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha meşruiyeti üzerinde herhangi bir tartışmanın söz konusu olmayacağı bir ortam doğar. Türkiye rahatlar.

'YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞERSE ERKEN SEÇİMİ GÜNDEME GETİRMEYİZ'

Türkiye'de son günlerde beka tanımayan unsurların ve siyasilerin çıktığını ifade eden Bahçeli, "Bekasız bir ülke olur mu? Bekanın yok farz edildiği bir yer olabilir mi?" sorusunu yöneltti. "Eğer bu hedeflediğiniz yüzde 52 olmaz, yüzde 50'nin altına düşerse erken seçim Türkiye'nin gündemine gelir mi?" sorusuna Bahçeli, "Gelmemesi lazım. Bizim açımızdan da gelmez." yanıtını verdi. "Siz gündeme getirir misiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Hayır getirmeyiz. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında benim inancım odur ki daha yüksek oranda olacaktır. Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır." karşılığını verdi.

'KÜRTÇE KONUŞAN KARDEŞLERİMİZİN ALAYININ OYUNA TALİBİZ'

Kamuoyunda "Efendim HDP'den vazgeçemeyiz. Bunlar şu kadar oya sahip olan Kürtlerin partisidir." yönündeki ifadeleri anımsatan Bahçeli, "Kürtlerin partisiyse MHP'de Kürtçe konuşan kardeşlerimi nereye koyacaksınız?" diye sordu. "Siz o oylara talip misiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Tabi efendim, Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının oyuna talibiz. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Onların içerisinde HDP'li çok az sayıda insan vardır. Meclis'teki yapıyı görüyorsunuz? Kürt kökenli milletvekilleriyle diğerlerini mukayese ettiğinizde her partide var." dedi.

'İMKANLAR PKK'YA AKTARILIRSA YENİDEN KAYYUM TAYİN EDİLMESİ LAZIM'

"Seçimde Doğu ve Güneydoğu'da kayyum öncesi oylar alınırsa nasıl bir durum söz konusu olacak?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi: "Kayyum öncesindeki oy alınırsa ve kayyum öncesindeki gibi belediyecilik yapılır, hendekler, tüneller kazılır, imkanlar PKK'ya aktarılırsa yeniden kayyum tayin edilmesi lazımdır. Bunun tavizi olmaz Bu kadar açık söylüyorum. Bunun demokrasiyle de alakası yok, oylarla da alakası yok. Oyların Güneydoğu Anadolu'da hangi şartlarda, nasıl verildiği de bellidir. Bütün bunları dikkate aldığınız takdirde tekrar onların da bu hataya düşmemeleri lazım." "Doğu ve Güneydoğu'da daha farklı bir sonuç bekliyor musunuz?" sorusuna Bahçeli, "İnşallah öyle olacak. Öyle gözüküyor." yanıtını verdi.

'SİYASİ PARTİLERDEN AYIKLANMA YAPILMAZSA 15 TEMMUZ'U BAŞKA ŞEKLİYLE DE ANLAMAK MÜMKÜN OLABİLİR'

Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili mücadeleye yönelik bir soru üzerine ise örgütün aralarında TSK, eğitim, basın ve medya, yargı ve siyasetin de bulunduğu 8 ayağı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Yurtta Sulh Konseyi olduğunu söylüyorsunuz. Askeri ayağı zaten sekiz ayağının ilki. TSK'nin içerisine sızmışlar. Şimdi yavaş yavaş ayıklanıyor. Diğerleri nerede? Vatandaş bunu soruyor. Bu bulunmadıktan sonra yani siyaseten devlet yapılanması içerisinde veya siyasi partilerden Silahlı Kuvvetler'deki, yargıdaki, emniyetteki, iş hayatındaki ayıklanma gibi yapılmazsa o zaman 15 Temmuz'u bir başka dönemde bir başka şekliyle de anlamak mümkün olabilir. Geçmişte olduğu gibi."

'MHP'DEKİ SİYASİ AYAĞI BİLİYORUZ'

"Siyasi ayağı derken kimi kastediyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, "MHP'dekileri biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Nasıl ilişkiler içerisinde nasıl güçlü yapılara kavuştuklarını da hissediyoruz." karşılığını verdi. "Ayrılmış olanlar mı, şu anda olanlar mı?" sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

'ABANT TOPLANTILARINDA TOPLANIP BİLDİRİLER SUNANLAR NEREDE?'

- Ayrılmış da olsa her günde değişiyor bunlar. Şimdi böyle bir süreç yaşadık 2015'ten sonra. Bir olağanüstü kongre talebi oldu. Bu olağanüstü kongrede hangi hakim kime, ne yardım yapmışsa şu an FETÖ'cülükten içeride. Bunlar durup dururken bir partinin olağanüstü kongresine bu kadar yakın alakayı niye gösteriyor? Bunların içerisinde kimler var? Bunları bugünkü yapı içerisinde çıkartamıyorlar ise MHP'nin bir yetki kazanması halinde bunların hepsini çıkartır gereğini yaparız. Yani şimdi kalkıyorlar bazıları başka şeyler de söylüyorlar. Ben o polemiğe girmiyorum ama 'çaycısı, çorbacısı' filan diyorlar. Şimdi çaycısı, çorbacısı var da Amerika'ya kaçan bilim insanı nerede? Siyasiler nerede? Bürokratlar nerede? Bu Abant toplantılarında yıllardır toplanıp önemli bildiriler sunanlar nerede? Bunlar şimdi ne yapıyorlar? Zannediyorum FETÖ ile olan mücadelede devlet bütün bilgilere vakıf oluyor ve yavaş yavaş da bunların üzerine gidiyor.

'DEVLETE İSPİYONCULUK YAPMAYIZ'

— Bunları 'şudur, budur' diyerek, biz başkasını siyaseten suçlama gibi bir duruma düşmeyiz. Devletin elindeki bilgiler ne ise savcısı, hakimi, emniyet gücü kimler ise bunu çıkartmasını istiyoruz.

Bahçeli, "Sizin elinizde bilgiler, belgeler, isimler var mı? Devletle paylaştınız mı?" sorusu üzerine, "Paylaşmadık. Biz devlete böyle bir ispiyonculuk yapmayız." dedi.

'FETÖ'YE SEVGİYİ NASIL İSPAT EDECEKSİNİZ?'

"İsimler var mı?" yönündeki soruyu da Bahçeli, "Olmaz olur mu. FETÖ'ye yakınlıkları, uzaklıkları, FETÖ'yü bir zamanlar sevdiklerine dair şahit olduklarımız var. Ama bir sevgiyi nasıl ispat edeceksiniz? Birisi Pensilvanya'da birisi Ankara'da arada uçurumlar var. Bu nasıl sevgidir. Bunu nasıl ispat edeceğiz?" şeklinde cevapladı.