Bahçeli'den Yücel'e övgü dolu sözler

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara'da Yücel ve Türkdoğan'ı genel merkezde ağırlayan MHP lideri Devlet Bahçelinin, Başkan Yücel'i başarılı çalışmalarından dolayı takdir ettiği öğrenildi. Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Yücel, "İlçe başkanımızla birlikte partimizin grup toplantısına katıldık. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçelinin konuşmalarını dinledik, ardından makamında ziyaret ettik, emirlerini ve hayır dualarını aldık. Çalışmalarımızla ilgili, 'İyi gidiyorsun maşallah. Allah yardımcınız olsun' diyerek bizleri onore etti. Liderimizden övgü dolu sözler duymak bizi mutlu etti. Her zaman büyük bir aşkla Alanya'mıza verdiğimiz hizmetlere devam edeceğiz" dedi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise Bahçelinin 22-25 Kasım tarihleri arasında Manavgattaki Sueno Otelde il ve ilçe belediye başkanları toplantısı yapacağını, kendilerinin de Bahçeliyi karşılayacağını söyledi.