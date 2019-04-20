Bahçeli'den yeni oy hesabı: 18,81 aldık, o da Atatürk'ün doğumudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampındaki il başkanları ve belediye başkanları toplantısında konuştu. Uzlaşma mesajları veren Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin il meclisi oylarının 18,81 olduğunu ifade ederek, "18,81'dir o da Atatürk'ün doğumudur" dedi.

Antalya'da MHP'li başkanlarla bir araya gelen Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. İşte MHP liderinin açıklamalarının satır başları:

"İRADE GÖSTEREMEYENLERLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ"

"Cehaletin olduğu yerde zekanın fenerleri sönüktür. İmkansızlık sadece acizler için geçerlidir. Bizim lüugatımızda böyle bir şey yoktur. Hayal gibi görünen ülkülerin peşinden koşanlar büyük dava adamlarıdır. Ülkücülüğün çıkış noktası ve yegane dayanağı millet sevgisidir. Dava adamı olmak için elbette önce, adam olmak, ahlaklı olmak, ruh köküne sahip olmak asıldır, tarihi önemdedir. Bu ruh sayesinde ihanetlere göğüs geriyoruz. Artık öyle bir kavşaktayız ki, irade gösteremeyenlerle vakit kaybedemeyiz. Fikrini ve mücadelesini savunamayanlara birlikte olamayız."

"O DA ATATÜRK'ÜN DOĞUMUDUR"

"31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet sahipleri daha da gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Cumhur İttifakı'nı karalamak için organize bir şebeke söz konusudur. Halep oradaysa, Arşin sandıktadır. Ve oy oranımız yüzde 18,81'dir. O da 1881'dir, o da Atatürk'ün doğumudur."

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

"Emel sahiplerinin maskeleri düşmüştür. Biz bunların alayını tanıyoruz. Ne yapmak istediklerini az çok biliyoruz. FETÖ'nün Fehmi'si, Pensilvanya'nun Koru'su, 15 Temmuz'un intikamını almak için sıraya girmiştir. Bu şahsın elini kolunu sallayarak dolaşıyor olması hayrettir. Pensilvya'nın korosunun eski gazeteci kadrosundan olan melun şahıs, MHP'nin AK Parti'nin altını oyduğunu ifade etmiştir. AK Parti'nin daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan sıkılmadan önermiştir. MHP, TBMM'de denge ve denetleme görevi yapmaktadır. Bu çürük yumurta, bu husumet odağı hangi hakla bunları söyleyebilmektedir. Karanlık dönemlerin kalemşörü olan bu şahsın geçmişinden utanması var mıdır? FETÖ'nün Koru'su kime hangi mesejları veriyor? Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyenler 15 Temmuz'un intikamını almak isteyenlerdir. Bizim ittifakımız siyasi alışveriş üzerine bina edilmiş değildir. Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle inşa edilmiştir."

"FETÖ'CÜLER İBB ÜZERİNDEN GANİMET ARAYIŞINA SOYUNDU"

"Terörü önlem adı altında kendilerin soğuk Savaş sonrası yeni bir öteki yaratan küresel güçler açıkça Türkiye'nin çevresini kuşatmaktadır. S-400 krizi, F-35 konusu, ABD'nin terör örgütüne desteği şirazesinden çıkmış durumdadır. İngiltere menşeili bir gazete her gün zehir kusmaktadır. FETÖ'cüler İBB üzerinden ganimet arayışına soyunmuştur. Mazbata'yı Türkiye aleyhine kullanan gafiller, küresele kullanıma uygun olduklarını göstermektedir. Sokaklar karıştırılmak, kaos dinamikleri harekete geçirilmek istenmektedir. CHP, İP, PKK ve FETÖ ortaklığı tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. İmamoğlu, terörist başı Demirtaş'a selam göndermektedir. Tavşana kaç tazıya tut diyenler aynı odaklardır."

"İBB BAŞKANI ŞİMDİLİK GÖREVİNE BAŞLADI"

"CHP'li İBB Başkanı 17 Nisan'da görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından, altyapıyı kopyalamaya kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündemle göreve başlamıştır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe'deki vahim iddialar yenilir, yutulur değildir. İstanbul'daki seçimin yenilenmesi vicdanları rahatlatacaktır. Siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışa ortak olmuşlardır. Biz demokrasiye bağlıyız, millet iradesine saygı duyarız ancak sandık hilelerine de tahammül etmeyiz. Son söz henüz söylenmemiştir."