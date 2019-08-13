Bahçeli'den ‘tek adam’ mesajı: Karşılıksız destekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, tek adam sisteminin arkasında durduklarını belirtti. “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılıksız destekliyoruz” diyen Bahçeli, “Herhangi bir pazarlık yapmıyoruz, bildiğimiz tek pazar perşembe pazarıdır” ifadelerini kullandı.

Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Suriye'de dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu, yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir” diye konuştu. Bahçeli, şöyle devam etti:

“Türkiye'yi tehlikelerden kurtaracak akılcılık öne çıkmalıdır. Burası bir tampon bölge değildir, burası güvenlik bölgesidir.”

‘KARŞILIKSIZ DESTEKLİYORUZ’

Açıklamalarında tek adam sistemine de değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamlı arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşılıksız desteklediklerini belirten Bahçeli, "Herhangi bir pazarlık yapmıyoruz, bildiğimiz tek pazar perşembe pazarıdır" diye konuştu.