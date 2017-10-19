Bahçeli'den son dakika Melih Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili istifa gündemine ilişkin olarak, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz. Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez diyeceğiz." dedi.

'TÜRKÇÜLÜK VE KÜRTÇÜLÜK BÖLÜCÜKTÜR' SÖZLERİNE YANIT

Bahçeli, 'Türkçülük de Kürtçülük de bölücülüktür' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kürtçülüğü izah için Türkçülüğü örnek göstermek yanlıştır" diye konuştu.

'ECEVİT İLE BAĞDAŞMAZ'

Bahçeli, Erdoğan'ın eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik sözlerine ilişkin olarak da "Erdoğan'ın ifadeleri benim tanıdığım Ecevit ile bağdaşmaz. Milli konulardaki hassasiyetini 57. Hükümet'te gördüm" dedi.

MÜFTÜYE NİKAH YETKİSİ

Bahçeli, "Müftüye nikah yetkisinin laiklik açısından sakıncası yok" diye konuştu.

'KAPI YOK Kİ KİLİT OLALIM'

MHP lideri partisinin 2019'da kilit parti olacağı iddiaları ile ilgili olarak, "Kapı yok ki ortada kilit olalım" yanıtını verdi.

AKŞENER'İN PARTİSİ

Meral Akşener'in yeni parti hazırlığı için Bahçeli, "Ne yapacaklar görmek istiyoruz, gerekirse yorumlarız" açıklamasında bulundu.