Bahçeli'den sert sözler: AB yaptırımlarını külah yapsın başına geçirsin

Karabük'te konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimiyle ilgili, "AB düşmanca tutumunu açık etmiştir. AB bize asla dost olmayacaktır. İkiyüzlü AB yaptırımlarını külah yapsın başına geçirsin" dedi.

Bahçeli'den sert sözler: AB yaptırımlarını külah yapsın başına geçirsin
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karabük'te konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: AB düşmanca tutumunu açık etmiştir. AB bize asla dost olmayacaktır. İkiyüzlü AB yaptırımlarını külah yapsın başına geçirsin.Bunun ağır bedelleri olacağını unutmasınlar. Hakkımızı çiğnetmeyiz. AB aklını başına alsın. AB ile bir yol ayırımına gelinmiştir. Biz bu deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz. Kıbrıs vatandır, Kıbrıs Türkleri kimsesiz değildir. 

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