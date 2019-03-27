Bahçeli'den sert açıklama: 'Hükümsüzdür, hukuksuzdur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Trump'ın Golan Tepelerini İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır." dedi

Bahçeli'den sert açıklama: 'Hükümsüzdür, hukuksuzdur'
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BAHÇELİ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan  Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen  açık hava toplantısında, Adana'nın partileri açısından önemine değindi.
Kentin, MHP'nin 50 yılına şahit olduğunu belirten Bahçeli,  partilerinin 50. kuruluş yıl dönümünü de Adana'da kutladıklarını anımsattı.
 
Bahçeli, 31 Mart'ta istikrarın sürmesi ve üretken belediyecilik için  Cumhur İttifakı'na destek isteyerek, "31 Mart'ta Adana Büyükşehir Belediye  Başkanı Adayımız Hüseyin Sözlü'yü yeniden seçmenizi temenni ediyorum." diye  konuştu.
 
Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin haklı davasının yılmaz savunucusu  olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:
 
"AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak  kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz cumhuriyetin 100. yıl dönümüne  ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve  hamiyetin ittifakıdır. İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan  Tepelerine dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal  emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır. ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki  vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir. Golan Tepelerinde İsrail  işgalini belgeleyen, 242 sayılı ve 338 sayılı BM kararlarını alenen yok  saymıştır. ABD Başkanı Orta Doğu'daki gerilim ortamının tırmanmasına,  çatışmaların derinleşmesine çanak tutmuştur. Trump'ın Golan Tepelerini İsrail'e  peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç  doğurmayacaktır."
 
"Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum"
 
Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'a tepkisini sürdürerek, şöyle  konuştu:
 
"Adana'da, ABD'nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum.  Bölgemiz de tam bir facianın kıyısındadır. YPG/PYD'ye tırlar dolusu silah sevk  eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD'nin ateşle  oynadığı açıktır. Bu kapsamda, bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır. Buna  karşılık Cumhur İttifakı, milli bekamıza diş bileyen mihraklara karşı güvenin,  huzurun, kucaklaşmanın ittifakıdır. İttifakımız, cumhurun arzusuyla temellenmiş,  Türk milletinin ülküleriyle bezenmiş, Türkiye'nin yükseliş hedefleriyle  tescillenmiştir."
 
"Cumhur İttifakı'nın mayası sağlamdır"
 
Bahçeli, "Temelsizler, Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Köksüzler Cumhur  İttifakı'nı kapsayamaz, zillete, rezalete, emperyalist arzulara boyun eğenler  Cumhur İttifakı'nı hazmedemez." ifadesini kullandı.
 
Cumhur İttifakı'nın tüm tehditleri devireceğinin altını çizen Bahçeli,  şunları kaydetti:
 
"Cumhur İttifakı, bekamıza pusu kuranların kökünü kurutmaya  muktedirdir. 31 Mart'ta birlikte olursak hepsini birden perişan ederiz. 31  Mart'ta yüreklerimiz toplu atarsa zilleti ve dış destekçilerini perişan ederiz.  Çünkü zillet korkaklıktır, teslimiyetçiliktir. Zillet yalandır, aldatmadır,  tavizkarlıktır. Zilletin niyeti bozuk, fikriyatı bulanıktır. Ne var ki, Cumhur  İttifakı'nın mayası sağlam, duruşu sağlam, duyuşu ve inancı sağlamdır."
 

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