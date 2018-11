Bahçeli'den seçim genelgesi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi tüm il ve ilçe teşkilatlarına genelge gönderdi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da sosyal medya hesabında genelgeyi paylaştı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019’da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceklerini söyleyen Bahçeli, şu mesajları verdi: “Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri, Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktasıdır. Bu seçimlerin kazasız belasız icrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne müzahir bir neticenin alınması, sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir.

‘YERELDE İTTİFAK OLMAYACAK’

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı’na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’ne tek başına ve Türkiye’nin her seçim çevresinde katılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili takvim ve kararını açıklamıştır. Buna göre; Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olmak isteyen kamu görevlileri en geç 1 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılacaklardır. Ayrıca parti teşkilatlarımızda görev alan il, ilçe ve belde başkanlarımız aday olmak istemeleri halinde, teşkilat kademelerinde boşluk olmamasına dikkat etmeleri kaydıyla, 15 Kasım Perşembe günü saat 17.00’ye kadar istifa edecekler, konuyla ilgili kontrol ve denetim ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından sağlanacaktır.

‘SAHAYA 1 OCAK’TA İNECEĞİZ’

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Teşkilatlarımız buna göre tedbir alacaklar, çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp sahaya yansıtacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir. Ancak tüm teşkilatlarımız yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip MHP Genel Merkezi ile paylaşacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2019’da büyük bir başarıya imza atacaktır. Buna inanıyoruz, elbette çok çalışacağız. Bütün dava arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi yürekten güveniyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her bir dava arkadaşıma en derin selam ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum. Yolununuz, bahtınız ve alınınız açık olsun.”