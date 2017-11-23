Bahçeli'den rest: Baraj olursa geçeriz, set çekerlerse aşarız!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Manisa'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada seçim barajı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli ' Baraj olursa geçeriz, set çekerlerse aşarız' diyerek MHP'nin baraj sorununun olmadığını söyledi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"İŞİMİZ ÇOK, KAYBEDECEK ZAMANIZ YOK"

"Kahraman efeler, 'Gerekirse 100 yıl dağda yaşarız ama vatanımızı terk etmeyiz' diyerek Selendi'yi düşmana dar etmişlerdir. Havası buram buram Kuvayi Milliye kokmaktadır.

Selendili kardeşlerimin çalışkanlığı, sabrı dikkat çekici ve övgüye layıktır. Ancak Selendi'nin birçok sorunu bulunmaktadır. İlçe ve büyükşehir belediye başkanlarımızın azimkar gayretlerini görüyor ve takdir ediyorum. Üreterek gelişeceğiz. Geliştikçe büyüyeceğiz. Büyüdükçe zenginleşip sosyal ve ekonomik engelleri bertaraf edeceğiz.

Bizim kaybedecek zamanımız yoktur. İşimiz ise çoktur. Selendi'de işlenen kilimler dayanışmanın adeta sembolüdür. Selendi düşüncelidir ama asla yalnız değildir. MHP var gücü ile Selendili kardeşlerimizin yanındadır.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN BOYNU BÜKÜK KALMAYACAK"

MHP, gecesini gündüzüne katmakta sizlerin muhatap olduğu her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır. Bizim öncelikli gayemiz vatandaşlarımızın huzur ve refahıdır. Selendili çiftçilerimizin de son dönemde yaşadığı sorunlara her açıdan odaklanmış bulunuyoruz. Üzüm üreticilerimizin emeğinin karşılıklarını alamadıkları ortadadır. Gelirler düşmektedir. Çiftçi kardeşlerim biliyorum durumunuz zordur, sesinizi duyuracak bir yer arıyor, yardım bekliyorsunuz. İşte MHP buradadır. Sizin yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak için yanınızdadır. 4 Ekim'de Manisa'da da ifade etmiştim. Çalışmalarımızın Meclis çatısı altında büyük bir özveri ve titizlikle devam etmektedir. Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılacak alınacak tedbirlerin tespiti maksadıyla 7 Kasım'da bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Çiftçilerimizin boynu büyük kalmayacaktır. Kaygımız sizlersiniz, bu uğurda ne gerekiyorsa yapacağız.

"BARAJ OLURSA AŞARIZ"

16 Nisan'da sizlerin oyları ile anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra seçim barajı yeniden düşünülmelidir dedik bir kıyamettir kopardılar. Kötülük abideleri ile iyi niyetli görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesi ile telaşlandığımızı utanmada, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız. Yüzde 7 mi olur, 5 mi olur, 10 olarak mı kalır. Uygun adım atılması gerektiğini söyledik. Hakkımızda kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ancak tutmadı, tutmayacak. MHP'nin baraj sorunu asla yoktur. Gerçek anlamda baraj endişesi yaşayanlar Türk düşmanlığını taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır.

"BUNLARINKİ DAVUL DERİSİ"

MHP'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler her seçim sonucunda sandığa toslamışlar yine de uslanmamışlardır. Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur. Çünkü bunlarınki davul derisidir. ne tuhaftır ki CHP siyasi varlığı ve geleceği ile ilgili korku mu yaşıyor sorusunu kimse sormuyor. HDP Eş Başkanını sazı ile ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyleyenler MHP'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır. Tencere tava bunlarınki hep aynı hava. Bize elbise dikmeye çalışanların önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler.

"MHP, AK PARTİ İLE YAN YANA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

CHP, PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla, demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir. Adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini CHP'lisi, HDP'lisi iplisi ipsizi yeniden bir araya getirmek için zaman ve zemin aramaktadır. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse CHP yanına HDPyi de alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna tepkisiz kalmayacaktır. Partimiz 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan'ın gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'a tam manasıyla tesis etme maksayı ile birlikte ve yanyana mücadelesini sürdürecektir.

Pensilvanya'dan beslenen, Türk düşmanlarıyla yatıp kalkanlar vaziyet almışken ben diyemeyiz, benlik davası güdemeyiz. Türkiye'ye asırlık kinle savaş açanlara karşı yegane dayanağımız aziz milletimizdir. Zoraki ittifaklar, milli irade karşısında dağılacaktır. Başka yolu yoktur. Tüm çıkışlar da kapalıdır.

" MHP MUHTEMEL ERKEN SEÇİM SENARYOSUNA OLUMLU BAKMIYOR"

MHP muhtemel erken seçim senaryosuna olumlu bakmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Kaygıya yer ve gerek yoktur. Erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır. Türkiye terörle mücadelede yoğun çaba sarfederken bu çabaların erken seçim gündemi ile akamete uğramasına razı olamayız."