Bahçeli'den, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki iddiasına çok sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada gazeteci Nagehan Alçı'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili iddiasına cevap verdi. Nagehan Alçı, Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği mektubu Devlet Bahçeli'nin daha önceden bildiği iddia etmişti. Grup toplantısında Nagehan Alçı'ya ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt veren Bahçeli, "İP'in başındaki şahsiyet diyor ki, 'Mitili İmralı'ya atmışlar.' Bir gazeteci de malum mektuptan önce haberim olduğunu söyleyerek gözünü yalana dolana teslim etmiştir. İP'in başındaki şahın bunu söylediğine göre ya İmralı'da nöbete girmiş ya da Pensilvanya'dan sufle almıştır. MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir. Bizi hedef alarak İmralı canisi mektubundan medet umduğumuzu, göz yumduğumuzu aklından geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak alçaklıktır, arsızlıktır. Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir." dedi.