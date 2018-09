Bahçeli'den ittifakı çatırdatacak açıklama

BAHÇELİ, "Mahalli idareler seçimine yaklaşık 6 aylık süre kalmıştır. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Belediye başkan adaylarımızı tespit ediyoruz. 31 Mart'a kazanç-kayıp prizmasından bakamayız. Türkiye'nin çıkarları, bekası, tarihi haklarını dikkate alıyoruz. Samimiyiz. Cumhur ittifakının müessir olmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaafa uğramasın beklentisindeyiz.'' diye konuştu.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK TARTIŞMASI

Bahçeli yerel seçimde ittifak tartışmaları konusunda ise şu açıklamalarda bulundu: ''MHP hiç kimseye, hiçbir çevreye muhtaç ve mecbur değildir. Bizim derdimiz, Türkiye'dir, Türk milletidir. Cumhur İttifakının diri ve dik duruşunun devam ettirmesidir. İnancı büyük olanın iddiası da büyüktür. MHP, işte budur. Biz zafer hırsızı değiliz. Biz başkalarının başarıları üzerine kuluçkaya yatacak değiliz. Ormanda yangın varken, bahçeyi tahta bariyerlerle çevirmenin ne kadar şuurlu tercih olduğunu değerlendiririz. 30 Mart'a 2023'ten önce son barajı olarak yorumluyoruz. Cumhur İttifakı'nın milli görev ve sorumluluğunu görüyoruz. "Birinci partiyiz her yerde aday çıkaracağız" sözlerine ihtiyaç yoktur. Her ilden aday çıkarmak her partinin hakkıdır. Parti olarak İBB aday çıkarmayacağız. Sözümüzden çıkarmayacağız. Her seçim bölgesinde, her büyükşehir, il ve beldede adaylarımız olacaktır ve milletimizin huzuruna çıkacaktır. Muhabbet edeceksek ederiz ama resmi görüşmeleri saptırmanın amacı yoktur. Cumhur ittifakına taktiksel bakmıyoruz.''