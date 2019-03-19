Bahçeli'den flaş idam açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı bir TV Programı'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart iddiaları hakkında, "Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir." dedi.

Bahçeli, idam tartışmaları hakkında "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

"Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."