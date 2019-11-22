Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması

BAHÇELİ, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir." dedi.

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