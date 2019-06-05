Bahçeli'den flaş açıklama: Seçimin arkasında FETÖ ve PKK vardır

PARTİSİNİN bayramlaşma programında konuşan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:
- Bugün için İstanbul'da yaşayan, seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımız bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'a geri dönüşlerini yapmalıdır, 22 Haziran'ı düşünerek geçirmelidir.
-(İstanbul) Artık belediye seçiminin ötesine geçmiştir. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yozlaştırılmak, Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırmak istenmektedir.
-Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır.
-Oylar çalınmıştır, millet iradesi, çalınan oylarına kavuşacaktır; bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcı hâkim Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakinen soruşturmalıdırlar.