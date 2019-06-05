Bahçeli'den flaş açıklama: Seçimin arkasında FETÖ ve PKK vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimlerinin arkasında FETÖ ve PKK olduğunu söyledi. "Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır" diyen Bahçeli, 23 Haziran öncesinde MHP milletvekillerinin de İstanbul'da aktif çalışma yapacağını ifade etti.

Bahçeli'den flaş açıklama: Seçimin arkasında FETÖ ve PKK vardır
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PARTİSİNİN bayramlaşma programında konuşan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle: 

- Bugün için İstanbul'da yaşayan, seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımız bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'a geri dönüşlerini yapmalıdır, 22 Haziran'ı düşünerek geçirmelidir.

-(İstanbul) Artık belediye seçiminin ötesine geçmiştir. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yozlaştırılmak, Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırmak istenmektedir.

-Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. 

-Oylar çalınmıştır, millet iradesi, çalınan oylarına kavuşacaktır; bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcı hâkim Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakinen soruşturmalıdırlar.

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