Bahçeli'den EYT açıklaması

BAHÇELİ'NİN yaptığı açıklamalar şu şekilde, "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur."