Bahçeli'den dikkat çeken yeni parti çıkışı: Ölü doğacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şunlar: "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır. MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak.Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir.