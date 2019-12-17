Bahçeli'den Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiye çok sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: -Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. -Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir. - Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. -Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve -Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir. -Libya'ya asker gönderilmesi seçeneği gündeme alınmalı ve cesaretle yapılmalıdır.

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