Bahçeli'den Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiye çok sert tepki!
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiyle ilgili son dakika açıklaması yapan MHP lideri Bahçeli, "Siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" dedi.
POLİTİKA 17.12.2019, 14:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: -Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. -Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir. - Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. -Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve -Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir. -Libya'ya asker gönderilmesi seçeneği gündeme alınmalı ve cesaretle yapılmalıdır.
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