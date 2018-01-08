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Bahçeli'den Abdullah Gül ve Meral Akşener'e sert çıkış

"Abdullah Gül aday olacak" iddialarıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "İzah edilebilecek bir durum değildir." dedi. Akşener'e de sert sözlerle yüklendi

Bahçeli'den Abdullah Gül ve Meral Akşener'e sert çıkış

"Abdullah Gül aday olacak" iddialarıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "İzah edilebilecek bir durum değildir." dedi. Akşener'e de sert sözlerle yüklendi

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:26
Bahçeli'den Abdullah Gül ve Meral Akşener'e sert çıkış
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. Bahçeli, " Abdullah Gül'ün 'Ben adayım' diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır." dedi. Bahçeli, MHP'nin inanlar partisi olduğunu belirterek "MHP benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Cenabı Hak bazen yardım eder. İYİ Parti diye bir parti kurar, bir hanımefendiyi de koluna takar güle güle der" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'Ü ADAYLIK KONUSUNDA UYARDI

Sayın Abdullah Gül Bey, AK Parti içinde özel ve önemli yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan ve parti kurucuları ile önemli çalışmaları olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bugünkü konjonktürde herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında fayda var. Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım.

AKŞENER'E SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

"Kayıtlara böyle düşsün diye söylüyorum. MHP'nin barajı aşma-aşamama gibi bir meselesi yoktur. MHP inandığı yolda yoluna devam etmektedir. Ancak sadece bizimle alakalı değil, Türkiye'de barajın getirmiş olduğu her partiye sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı mevcut partileri gözünüzün önüne getirin koyun. Bazı ittifakların normal olması isteniyorsa o zaman ittifak yapılabilinir diyoruz. Geçmiş dönemdeki kaygılarımızı dile getiriyoruz. MHP bu sefer refah diyecek, seçim sonuçları ortaya çıkacak kendinin oyu belli değil. Bu belli olsun yani, bunda kötülük var mı? Kendi arasında tartışacak, az mı alacak çok mu aldım. Ama oyunun ne olacağını bilecek. Madem ki Türkiye'de partiler hazineden yardım alıyor. Aldığı oy oranı, hazinedeki oy oranına yaklaşmış veya geçmiş ise hazineden yardımını alsın. MHP, holdinglerin kapısını çalmayan tek siyasi partidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Öyleyse hakkımı almam lazım. İttifak olacaksa iradeden bize düşen neyse onu alırız. Yüzde 10 olur, 12 olur, bilmem ne olur. Bundan çok daha açık net ifade söz konusu olmaz. MHP üzerinde çok büyük oyunlar var. Bu oyunlar yeni değil. MHP varoluş gayesini sürdürdüğü sürece, misyon ve vizyonun terk etmediği sürece üzerinde küresel güçlerin, iç ve dış odakları önemli oyunlar oynayabilir. Geçmişte olmuştur bu, şimdi de olmaktadır. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan, onun faaliyetini engellemekten vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş, 87 tane sıradan parti haline gelmiştir, uğraşmaya da gerek yoktur demektir. MHP inanan insanların partisidir. Benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Cenabı Hak da bazen yardım eder. İYİ Parti diye bir parti kurar, bir hanımefendiyi de koluna takar güle güle der."

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