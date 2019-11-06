Bahçeli'den ABD ziyareti açıklaması: Kararı ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın yanındayız

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştirilmesi beklenen ABD ziyareti ve Başkan Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, gazetecilerin "Siyasi gündem Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyaretine kilitlendi. Sayın Erdoğan’ın Trump ile görüşüp görüşmeyeceği, ABD’ye gidip gitmeyeceği tartışmaların odağına yerleşti. Bazı köşe yazarları da, mesela Deniz Zeyrek, mesela Güneri Civaoğlu, sizin bu ziyarete itiraz ettiğinizi, olumsuz baktığınızı yazdılar. Konuyla ilgili görüşünüz nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ye gidip gitmeyeceği konusundaki tartışmaları ve fikri münakaşaları elbette yakından izliyorum. Her gün televizyonlarda, gazete köşelerinde yorum ve değerlendirmeler yapılıyor. Bunları takip ediyorum. Ancak bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ye gidip gitmemesi hususunda bırakınız bir açıklama yapmayı, imada dahi bulunmadım. Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan’dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar yaptığı gibi gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek, telefon diplomasisiyle bir kanaate ulaşacak, hitamında ABD’ye gidip gitmemeye karar verecektir. Bulanık suda balık avlama merakı olanların ne söylediği, niyet okuma hevesi taşıyanların neyi anlattığı bizim ilgi sahamız dışındadır."

'Trump'ın gizli taşeronları ve gizli kalemşorları devrede'

"Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: