Bahçeli: Bedelliden istifa edecekler, 28 günde 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemez

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

— Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünde sahnelenen milli kahramanlığı saygıyla anıyorum. Bu Harekâtın öncesi ve sonrasında şehit düşen millet evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik ediyorum.

— Bilinsin ki, Kıbrıs’tan taviz verirsek Anadolu’yu ateşe atarız, Kıbrıs’tan çekilirsek Ankara’da çürümeye başlarız. Böylesi bir zillete hiç kimse tamam demeyecek, tamah etmeyecektir.

— Tam bu sırada süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz.Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş,dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur.Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur.