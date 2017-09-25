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Bahçeli, Barzani için açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli çok ağır olacak

MHP lideri Bahçeli, "Barzani Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Referandum yok hükmündedir. Barzani ağır bedel ödeyeceği yolculuğu başlattı." dedi

Bahçeli, Barzani için açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli çok ağır olacak

MHP lideri Bahçeli, "Barzani Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Referandum yok hükmündedir. Barzani ağır bedel ödeyeceği yolculuğu başlattı." dedi

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:11
Bahçeli, Barzani için açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli çok ağır olacak
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KUZEY Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, çok sert mesajlar verdi. Barzani'nin Türkmenlerin topraklarına göz diktiğini belirten Bahçeli, "Referandum yok hükmündedir. Barzani ağır bedel ödeyeceği yolculuğu başlattı." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNDUR"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Barzani ve peşmergeleri Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Geldiğimiz bu günkü noktada; durum çok ciddidir, tehdit çok açıktır, tehlike çok yakındır. Bu konu Türkiye için hafife alınamayacak bir milli güvenlik sorunudur.

"BARZANİ AĞIR BEDEL ÖDEYECEĞİ YOLCULUĞU BAŞLATTI"

Korsan referandum yok hükmündedir. Türkiye Kürt devleti kurulmasını kabul etmeyecektir. Barzani ağır bedel ödeyeceği yolculuğunu başlattı."

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Anahtar Kelimeler:
MHP Lideri BahçeliBarzani
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