Bahçeli Alanya’ya geliyor

ALANYA Belediye Başkan Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Belediye mülkleriyle ilgili ihaleler yaptıklatını söyleyen Başkan Yücel, “Aldığımız kararların Alanya’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Bu yıl iyi bir turizm sezonu geçirildiğini vurgulayan Başkan Yücel, “Artık mevsim şartlarının da iyi geçmesi nedeniyle sokaklar halen canlı. Belediye personeli yazın nasıl çalıştıysa aynı performansla kışın da çalışacak. Bu yaz Alanya’ya gelen herkes mutlu ayrıldı. İnşallah gelecek yılın daha da iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la Ankara’ya yaptığı ziyareti de değerlendiren Başkan Yücel, “MHP Grup Toplantısı’nın ardından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Manavgat Sueno Otel’de 23-24-25 Kasım’da ‘Yerel Yönetimler Toplantısı’ var. Tüm belediye başkanları bu toplantıya davetli. Biz de milletvekilimiz ve ilçe başkanımızla birlikte Sayın Bahçeli’yi Alanya’ya davet etmiştik. O günkü yoğun programları nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce Devlet Bahçeli Alanya’ya mutlaka bir ziyarette bulunacak. Alanya’ya ve Alanya halkına göstermiş olduğu ilgi ve teveccühten dolayı Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Kendisini Alanya’da en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız” dedi.