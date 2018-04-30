Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104283
ALTIN
172.075
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.5937
EURO
4.9114
Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat!...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak

Bahçeli Alanya'ya selam gönderdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüler

Bahçeli Alanya'ya selam gönderdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüler

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
Bahçeli Alanya'ya selam gönderdi
banner404

Haber: Alper KUTAY

TÜRKDOĞAN, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi, İl Başkanımız Sayın Mustafa Aksoy ile makamlarında ziyaret ettik, emir ve talimatlarını aldık. Berat Kandili'ni kutlayarak ellerinden öptük. Cenabı Allah bilge liderimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiMHPMustafa TürkdoğanMustafa AksoyDevlet Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Demirci’den demir gibi ‘imar barışı’ yorumu
CHP’li Demirci’den demir gibi ‘imar barışı’ yorumu
22 yaşındaki Alanyalı Durali Şener de aday adayı
22 yaşındaki Alanyalı Durali Şener de aday adayı
Ak Partili Karagöz de aday adayı
Ak Partili Karagöz de aday adayı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim