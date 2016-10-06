Bahçeli Alanya'dan 'Özbek ve Uğur' dedi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un yönetimine Alanya'dan Ercan Uğur ile Ömer Özbek de girdi. Kararı İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan açıkladı. Türkdoğan şöyle konuştu: "MHP Antalya İl Teşkilatı'nın yönetim kadrosunun genişletilmesi doğrultusunda, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin takdir ve teveccühleri, İl Başkanımız Sayın Mustafa Aksoy'un uygun görmesiyle, ülküdaşlarımız Ercan Uğur ve Ömer Özbek, İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmişlerdir. Alanya'mıza, Antalya'mıza ve ülkücü camiaya hayırlı olsun. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun."

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