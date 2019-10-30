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Bahçeli: ABD Temsilciler Meclisi'nin kararı hükümsüzdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır. Bu tavır iyi niyetten kesinlikle mahrumdur. Elbette bu çürük kararın millet ve ülke nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Tek kelimeyle hükümsüzdür" dedi

POLİTİKA 30.10.2019, 18:40
Bahçeli: ABD Temsilciler Meclisi'nin kararı hükümsüzdür
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi. Bahçeli, görüşmede ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden ve 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi.

'ASILSIZ İFTİRA VE İTHAMIN HİÇBİR TEMELİ DE YOKTUR'

Bahçeli, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağlarının ağır yara aldığını belirterek, "Bir defa şunu söylemeliyim ki; Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi, izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır. Bu tavır iyi niyetten kesinlikle mahrumdur. Elbette bu çürük kararın millet ve ülke nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Tek kelimeyle hükümsüzdür. Sözde soykırım kararına 'evet' diyen Temsilciler Meclisi tarihi gerçekleri yok saymış, Türk milletine alenen cephe almıştır. Geçmişimizde soykırımın numunesi yoktur. Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli de yoktur. ABD Temsilciler Meclisi, katliam ve soykırım örneği arıyorsa derisinin renginden dolayı ezdiği, katlettiği mazlumlara, acımasızca işlediği toplu cinayetlere dönüp bakmayı denemelidir. Ellerindeki kanı temizlemeden şanlı ve şerefli mazimizi karalayanlar, insanlık vicdanı karşısında hem sabıkalı hem de suçludur" dedi.

'TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN SÖZDE KARARINI KINIYORUM'

Bahçeli, ABD'nin uluslararası hukuk ilkelerini çökerttiğini ve Türkiye'yi boyunduruk altına sokmaya heves ettiğini söyleyerek, şunları söyledi:

"Bu şartlar altında sorarım ki; ABD'yle eşit ve onurlu bir şekilde nasıl müttefiklik çemberinde yer alacağız? Başkan Trump'ın çelişkili, tutarsız, sorunlu, samimiyetsiz söz ve politikalarına, dahası vahim bir aşamaya ulaşan ahlaki ve siyasi zaaflarına nereye kadar tahammül edeceğiz? Temsilciler Meclisi terörle mücadelemizle birlikte Türk tarihini sorgulama, Türk milletini yargılama hakkını nereden alıyor? On yıllar boyunca Kızılderili kanını oluk oluk akıtan, derisinin rengi sırf siyah diye suçsuz günahsız insanlara akla ve hayale gelmedik zulümler yapan zalimler bize ne anlatıyor? Temsilciler Meclisi'nin sözde kararını kınıyorum. Türk milletine diş geçiremeyeceklerini cesaretle haykırıyorum. Bir teröristi 'general' diye takdim eden, DEAŞ ve PKK'yı koruyup kanatları altına alan bir ülkenin ahlaken tükenmenin eşiğinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu çirkinliğe, bu çirkefliğe, bu çürümüşlüğe Türkiye eyvallah etmez. Türkiye'nin duruşu adam gibidir, merttir, millidir, ahlaklıdır. Düşmanlık yapanların da önce adam, önce ilkeli ve dürüst olmaları hayati önemdedir."

'VATAN VE MİLLET SEVGİSİ SANCILI VE SORUNLUDUR'

"ABD tahrik kampanyalarını tırmandırdıkça, sanki Trump'ı ve emperyalizmi selamlar gibi CHP Genel Başkanı da durmuyor, susmuyor, taciz ve hakaret nöbetlerinden bir türlü çıkmıyor" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünden sonra şimdi de felaket yürüyüşüne çıkmış durumda. Kriz ve kaosa yatırım yapıyor, boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden sürükleniyor. Kılıçdaroğlu'nun vatan ve millet sevgisi sancılı ve sorunludur. Provokasyonlarıyla sokağa oynadığı, Türkiye'nin Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Şili'ye, Etiyopya'ya dönmesi için el ovuşturuyor. Bir gün su içeceği çeşmeye çamur sıçratmaya çalışıyor. İftirayla, gıybetle mesafe alacağını sanıyor. Ancak hevesi kursağında kalacak. Bugünkü grup toplantısındaki konuşması diğer konuşmaları gibi kara mizahtır, skandaldır. 'Ülkücü kardeşlerim' diye seslenmesi de ayrı bir garabettir. Hendek kazan hainlere 'arkadaşlar' diyen, 'YPG kendi vatanını savunan örgüttür' yorumu getiren, zillete düşüp çırpınan, Türk düşmanlarına, haçlı heveslerine, sömürgeci niyetlere çıtını çıkaramayan bir siyaset bezirganından bırakın kardeş olmayı üvey kardeş bile olmaz, olamaz. Kılıdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısı, geçim kapısı, tescilli hısım ve akrabasıdır."

#v #bahçeli
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