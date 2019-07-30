Bağışlar’dan esnaf ziyareti

Alper Kutay

SOSYAL medya hesabından paylaşım yapan Bağışlar, "Esnaf dostlarımızla kahvaltıda buluştuk, çay içip dertleştik. Allah esnaf kardeşlerimizin işlerinde kolaylıklar versin” dedi. Turizm sezonunda esnafın sorunlarını not ederek çözüm yolları aradıklarını belirten Bağışlar, “Alanya halkı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde çok önemli bir sorumluluk verdi. Alanya Belediye Meclisi’nde görev yapan tüm arkadaşlarımız gibi bizlerin de asli görevi halkın ve esnafın sorunlarına tercüman olabilmek. Mahmutlar nüfusu ve coğrafyası ile bölgenin en büyük ve en önemli yerleşim birimlerinin başında geliyor. Bu nedenle sorunları da büyük. Elimizden geldiğince bu sorunları hem Alanya Belediyesi, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi nezdinde çözeceğiz” dedi. Bağışlar’ın ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Mahmutlar esnafı ise sorunlarını dinleyip not alan Bağışlar’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 00:34