Bağışlar Politika Kulisi'nde

MİLLET İttifakı’ndan İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Fikret Arık’la spor tesisleri konusunda tartışma yaşadığı iddia edilen, geçtiğimiz Salı günü yapılan meclis toplantısında CHP grubundan farklı bir görüş ortaya koyduğu ileri sürülen Yılmaz Bağışlar, “Millet İttifakı ve CHP ile sorun yaşıyor mu? Alanya için verdiği önergelerin amacı ne? Şirketleşme konusunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e verdiği destekten ötürü partide hedef tahtası haline mi geldi?” sorularına da yanıt verecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 22:32