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Bağışlar'dan otobüs denetimi: ‘Klimalar açık, şoförler muntazam’

Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, vatandaşların talebi üzerine Mahmutlar ile Alanya arasındaki hatta çalışan bir halk otobüsüne binerek kişisel denetim yaptı

POLİTİKA 27.08.2019, 22:49 Enes Subaşı
Bağışlar'dan otobüs denetimi: ‘Klimalar açık, şoförler muntazam’
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Alper Kutay

OTOBÜSLERDE iddia edildiği gibi klimaların kapalı olmadığını belirten ve seyahat deneyimlerini paylaşan Bağışlar, “Hemşerilerimizin talebi üzerine, Alanya içi toplu taşıma araçlarındaki eksiklikleri tespit etmek amacıyla bu sabah yolculuğumuzu otobüs ile yaptık. Aracın klimaları açık, şoför dostumuzun giyim kuşamı gayet şık ve temiz, yolculara saygılı, hız limitlerine uyuluyor. Plakası bende saklı olsun, tebrikler şoför kardeşim” dedi. Önümüzdeki günlerde farklı otobüslere de binerek deneyimlerini sosyal medyada paylaşacağını söyleyen Bağışlar, “Eğer kurala uymayan otobüs şoförü varsa vatandaşlarımız plakasıyla birlikte bizimle veya Mahmutlar Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Şükrü Kara ile iletişime geçebilir. Gerekli uyarı ve önlemler alınacaktır” dedi. Demirtaş ve Dimçayı otobüslerine yönelik çok sayıda takipçisinin şikayetini de not alan Bağışlar, otobüs şoförlerinden fiyat tarifelerini de görünür bir yere koymalarını rica etti.

#Alanya Belediye Meclisi’
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