Bacak'tan Budak'a sitem: ‘İşime karışanın sonu hüsran olur’

Alper Kutay

ÖNCEKİ gün bir dizi temasta bulunmak için Alanya’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sırasıyla Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, CHP İlçe Teşkilatı, Kent Konseyi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) giderek sorunları birinci ağızdan dinledi. Alanya’daki diğer sivil toplum kuruluşları ve odaları ziyaret etmediği için tepki alan Budak’a en sert tepkisi Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak gösterdi. Budak’ın Alanya programını organize edenlerin hatalı olduğunu söyleyen Bacak, “Alanya’da 10 meslek odası, 18 bin esnaf var. Bu odaların başkanları bir araya getirilip toplantı yapılmalıydı” dedi.

‘KİMSE İŞİME BURNUNU SOKMASIN’

Bacak, “Bu organizasyonu yapan CHP’nin içerisindeki kişiler kabahatli. Bu organizasyonu kim yapıyorsa hata orada. Biz ulaşım olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlıyız. Her önüne gelenin ulaşımın işini karışmasını istemiyorum. Ulaşımın bir sahibi var. Bağlı olduğu bir odası var. Bağlı bulunduğu bu odanın ve bu odanın başkanı dışında başkalarının siyasi olarak devreye girip iş yapmalarını istemiyorum. Ulaşımın ve odanın işine karışılırsa sonları hüsran olur. Siyasilerden rica ediyorum. Ne olursa olsun önce oda başkanlarını dikkate alsınlar. Herkes işini yapacak ve önüne gelen yere burnunu sokmayacak. Siyasetçi siyasetini yapacak, oda başkanı ise oda başkanlığını yapacak” dedi.