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Babalık Alanya İyi Parti'de 6. aday adayı  oldu

Alanyalı eczacı Türkler Babalık da Ankara'ya giderek İyi Parti Genel Merkezi'ne Antalya Milletvekili Aday Adayı başvuru dilekçesini verdi

Babalık Alanya İyi Parti'de 6. aday adayı  oldu

Alanyalı eczacı Türkler Babalık da Ankara'ya giderek İyi Parti Genel Merkezi'ne Antalya Milletvekili Aday Adayı başvuru dilekçesini verdi

04 Mayıs 2018 Cuma 15:12
Babalık Alanya İyi Parti'de 6. aday adayı  oldu
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DAHA önce MHP'de aktif siyaset yapan ve bir dönem MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olan Babalık, yeni dönemde İyi Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Babalık, "27. Dönem aday adaylığı başvurumu yaptım. Türkiye'ye ve Alanya'ya hayırlı olsun. Allah utandırmasın" dedi. Babalık, İyi Parti Genel Başkan Adayı seçimlerinde Sinan Ogan'a destek veren Alanya'daki nadir siyasilerin başında geliyordu. İyi Parti'de Levent Dim, Hilmi Er, Cahit Kocabeyoğlu, Mustafa Mat ve Meryem Aydoğan'dan sonra Türker Babalık 6. başvuru yapan isim oldu.

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İYİ PartiMHPTürkler BabalıkAday
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