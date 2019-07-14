Babacan ve Gül kendi medyasını kuracak

BABACAN, daha sonra gerek duyulursa bu oluşuma televizyonun da ekleneceğini kurmaylarına bildirdi Babacan'ın tartışmaları önlemek için Zaman gazetesinde görev yapmış isimleri tercih etmeyeceği konuşuluyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Babacan'ın Abdullah Gül ile görüştükten sonra böyle bir karara vardığı öne sürülürken yeni medya yapılanmasında olması muhtemel isimlerin de masaya yatırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Babacan ve Gül'ün bu süreçte yakın çalışma ekibinde bulunan Fehmi Koru, bu oluşumun içinde yer almayacak. Yeni medya yapılanmasının AKP yönetimi ve 'Pelikancılar' tarafından bu yolla eleştirilmesini istemeyen Babacan'ın bu plandan Koru'yu da ayrıntılı bilgilendirmediği iddia edildi.

Babacan'ın bu yapılanma için 'tartışmalardan uzak' bir kişiyi görevlendireceği ve ekibinde muhafazakârların yanı sıra liberal yazarların da olacağı konuşuluyor. AKP medyasında yer alıp daha sonra muhalif kimliğe bürünen ve kişisel internet sitelerinden görüşlerini paylaşabilen bazı yazarların bu gazeteye transfer edilebileceği konuşuluyor.