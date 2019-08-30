Babacan ve Davutoğlu'nun ekibindeki isimleri açıkladı!

YENİ parti çalışmalarını Sürdüren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’ın ekiplerinde olacak isimler netlik kazanıyor. Gazeteci Veysi Dündar, Davutoğlu’nun ekibinde Ömer Dinçer ve Feridun Sinirlioğlu gibi isimlerin yer alacağını belirtirken, Ali Babacan’ın partisinde ise Mehmet Şimşek ve Ertuğrul Günay gibi isimlerin yer almasının beklendiğini söyledi.TV5'te katıldığı Buluşma Noktası programında konuşan Veysi Dündar, Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde şu isimlerin yer aldığını belirtti:Ömer Dinçer, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Mikail Aslan, Feramiz Üstün, Abdullah Başçı, Taha Ün, Selim Temurci, İhsan Özkes, Ömer Ünal, Musa Arat, Feridun Sinirlioğlu, Yeşim Karadağ.Dündar, Davutoğlu’na yakınlıkları sebebiyle AK Parti İl Başkanlığı görevinden alınan 79 ismin de Davutoğlu ile çalışmalarının muhtemel olduğunun altını çizdi..

BABACAN İLE ÇALIŞAN İSİMLER

Dündar, Ali Babacan’ın parti kurma sürecinde çalıştığı 2 ismin olduğunu ancak isimlerini açıklamayacağını söyledi. Dündar, şunları söyledi:“Görüşmeleri kendileri yapıyor. Bir tanesi AK Parti’de görev almıştı, diğeri de önemli bir devlet kurumunun başında müdürlük yapmıştı. Ön görüşmeleri kendileri yapıyor, olumlu ya da olumsuz raporları Sayın Babacan’a veriyorlar. Babacan da nihaî kararı kendisi veriyor. Bir kadro hareketi olduğunu söyleyeyim. Hemen hemen her cenahtan insanlarla görüşülüyor. Buna TÜSİAD’ın başkanlarını da ekleyebilirsiniz, Merkez Bankası başkanlarını da ekleyebilirsiniz, Kürtlerin önemli isimlerini de ekleyebilirsiniz. Alevi kanaat önderleriyle de ilgili böyle bir tasarruf var. Ermeni ya da halihazırda şu an Türkiye’de farklı dine mensup insanlarla da görüşüldüğü noktasında beyanda bulunayım. Bir kadro hareketi...”Dündar, Babacan’ın kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak olan ilk 5 ismin “Abdullah Gül, Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, (bir ihtimal Mehmet Aygün).” Olacağını ileri sürdü.

“GÜL, 2023’E ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK HAZIRLANACAKTIR”

Programın konuklarından Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ise, “Abdullah Gül, kurucular kuruluna girer mi?” diye sordu ve Gül’ün kurucular kuruluna girmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Kurdaş, Gül’ün 2023 cumhurbaşkanı seçimine, partili bir aday olarak değil, bir konsensüs (uzlaşma) adayı olarak hazırlanacağını söyledi.Veysi Dündar, Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimleri de şöyle sıraladı:Mehmet Tekelioğlu, Mehmet Şimşek, Erol Cebeci, Ertuğrul Günay, Candan Karlıtekin, Faruk Bayrak, Mustafa Baş, Haşim Kılıç, Osman Can, Nesrin Nas, Ufuk Uras, Altan Tan, Haşim Haşimi, Sabahattin Cevheri, Cevher Cevheri.Dündar, Babacan’ın partisine HDP’den de katılacak olan isimler olduğunu, bu kişilerin de kendisinin yakın arkadaşları olduğunu söyledi.Dündar, programda, “Davutoğlu’nun 31 Ekim itibariyle partisini kuracağı ve ilân edeceği söyleniyor. Diğer grubun da ocağa kalmadan, yılbaşına kalmadan partiyi ilân edeceği… Kasım, aralık, açıklanması muhtemel tarihler.” dedi.